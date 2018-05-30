РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В микрорайоне Климовск Подольска возле многоквартирного дома в Октябрьском переулке неизвестные украли мопед в ночь на среду, сообщил «РИАМО в Подольске» сам пострадавший.

«В ночь на 30 мая неизвестные украли мой мопед Irbis, припаркованный у второго подъезда многоквартирного дома №10 на Октябрьском переулке в микрорайоне Климовск. Это произошло между 3:00 и 4:00 среды (30 мая - ред.). У моего мопеда нет зеркал заднего вида», – сказал пострадавший.

Он отметил, что планирует в ближайшее время обратиться по данному факту в полицию.

«Всех, кто обладает какой-либо информацией, прошу сообщить по телефону: 8(968)856-01-54», – добавил пострадавший.