РИАМО - 30 мая. Торговый центр общей площадью более 5 тысяч квадратных метров с автостоянкой на 106 машино-мест появится на улице Барклая в районе Филевского парка в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Москва продолжает поддерживать высокие темпы строительства, о чем говорил мэр Сергей Собянин. Новый торговый центр будет двухэтажным и тщательно продуманным с точки зрения зонирования. Кровля в здании будет выполнена из формовых железных конструкций, она задумана скатной и неравномерной формы», - отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Как отмечается в сообщении, здание задумано как большое двухсветное пространство. Первый этаж планируют отдать для торговли хозяйственными и промышленными товарами. Продуктовые магазины и фудкорт займут площади второго этажа. Общая площадь здания более пяти тысяч квадратных метров.

Территория вокруг торгового центра будет благоустроена, для комфорта посетителей предусмотрены удобные пешеходные маршруты, в том числе – для маломобильных граждан. Также на территории расположится открытая автостоянка на 106 машино-мест.

Точный адрес объекта: улица Барклая, владение 10. Проектировщик – Wowhaus. Заказчик – АО «Данвита».