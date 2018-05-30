РИАМО – 30 мая. Авиационные власти РФ аннулировали со среды сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии», передает Газета.ru.

«В соответствии Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний, 30 мая 2018 года у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта», — сообщается на сайте Министерства транспорта России.

Ранее на сайте издания сообщалось, что «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая. Впоследствии Минтранс РФ поручил Росавиации гарантировать перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Москва – Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.