РИАМО - 30 мая. Подмосковный девелопер ГК «Гранель» вложит в завершение строительства жилого комплекса «Высокие Жаворонки» в Одинцовском районе Подмосковья около 3 миллиардов рублей, строительство планируется завершить к концу будущего года, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации застройщиков Московской области.

Группа компаний «Гранель» приняла решение о завершении строительства жилого комплекса «Высокие Жаворонки» в мае текущего года на основании договоренностей с правительством Московской области и администрацией Одинцовского района. Застройщик обязуется возвести жилые корпуса и необходимую инженерную инфраструктуру.

«ГК «Гранель», входящая в Ассоциацию застройщиков Московской области, достроит ЖК «Высокие Жаворонки», где в результате недобросовестных действий предыдущего девелопера пострадали около 1 тысячи дольщиков. Для завершения строительства жилого комплекса ГК «Гранель» инвестирует в проект более 3 миллиардов рублей. Передача ключей обманутым соинвесторам и достройка домов запланированы на конец 2019 года», – отмечается в сообщении.

В марте 2018 года ГК «Гранель» реализовала проект ЖК «Квартал Лукино» в Балашихе, в результате более 688 дольщиков получили долгожданные ключи. Также в феврале 2017 года компания объявила о достройке ЖК «Экопарк Нахабино» (ЖК «Малина»).

По данным Главгосстройнадзора Московской области, на сегодняшний день в реестр включены 6 859 участников долевого строительства, признанных пострадавшими.