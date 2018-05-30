РИАМО - 30 мая. Благодаря работе инспекторов Госадмтехнадзора в Московской области за пять лет демонтировали либо привели в порядок 8 тысяч средств для размещения информации, сказала в среду руководитель Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

Работа с объектами размещения информации проводилась в рамках реализации поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по улучшению внешнего вида региона.

«За пять лет инспекторами территориальных отделов Госадмтехнадзора проверено свыше 15 тысяч объектов размещения информации, к которым относятся баннеры, информационные растяжки, вывески, штендеры и иные объекты. В ходе надзорных мероприятий, которые проходили совместно с представителями органов местного самоуправления Московской области, инспекторы не только отслеживали состояние объектов, но и выясняли законность их размещения», – сообщила Витушева.

Руководитель областного Госадмтехнадзора подчеркнула, что всего за пять прошедших лет благодаря рейдам Госадмтехнадзора демонтировано либо приведено в порядок 8 тысяч средств для размещения информации.

Если в 2013 году по предписаниям ведомства приведено в порядок 800 объектов, то в 2017 году их число выросло до 1,7 тысячи, а на данный момент этот показатель уже превысил отметку в 1,2 тысячи объектов.

Она напомнила, что на территории Московской области размещение информационного объекта разрешается лишь по согласованию с органами местного самоуправления.