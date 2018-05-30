РИАМО - 30 мая. Объем платных услуг, оказываемых населению Москвы, по итогам января-апреля 2018 года составил 518,9 миллиарда рублей в сопоставимых ценах, что на 3,2% выше аналогичного показателя 2017 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мосгорстата.

При этом в апреле 2018 года по сравнению с мартом 2018 года объем платных услуг снизился на 2,2%, а по сравнению с апрелем 2017 года отмечено снижение на 0,9%.

В январе-апреле 2018 года в структуре объема платных услуг преобладали жилищно-коммунальные (16,4% от общего объема), транспортные (34,8%) и телекоммуникационные услуги (17%). При этом объем четырех видов услуг снизился на 1,6-64% и девяти видов увеличился на 0,3-35,6%.

Наибольшее снижение объемов отмечается в сфере услуг специализированных коллективных средств размещения (на 64%), бытовых услуг (на 8,5%), услуг гостиниц и услуг по предоставлению временного жилья (на 5,4%). Наибольший рост отмечен в сфере жилищных услуг – на 35,6%, услуг системы образования – на 11,7% и медицинских услуг – на 9,4%.

В январе-апреле 2018 года в структуре бытовых услуг 47% приходилось на долю услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 12,7% – парикмахерских услуг и 11,4% – ритуальных услуг. Снижение объемов услуг по техобслуживанию и ремонту в январе-апреле 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года составило 12%, парикмахерских услуг - 7%, объем ритуальных услуг вырос на 5,1%.