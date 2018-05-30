РИАМО - 30 мая. Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» одной из первых начала разрабатывать программу лояльности для горожан, местным жителям будут предлагать скидки и акции, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин посетил недавно открывшийся в здании Смоленского гастронома (улица Арбат, дом 54/2) магазин «Азбука Вкуса». В ходе встречи с работниками Собянин наградил лучших сотрудников торговой сети благодарностями мэра.

«Москва предлагает покупателям огромный выбор и разнообразие торговых форматов – от небольших магазинов у дома и дискаунтеров до гипермаркетов. Сегодня мы видим, что розничная торговля Москвы преодолела кризис. Вновь начали расти доходы покупателей и вместе с ними обороты торговли. По итогам 2017 года статистика зафиксировала рост розничных продаж на 1,2%. В I квартале 2018 года рост оборотов торговли продолжается (плюс 2,1%)», — сказал Собянин.

Он добавил, что в городе открывается много новых магазинов, в том числе современных форматов, например, совмещающих традиционную торговлю с городскими кафе.

«Отрадно и то, что сохраняются традиции. За десятилетия своей истории гастроном на Смоленской площади не раз менял хозяев, но всегда оставался одним из самых известных продуктовых магазинов Москвы. Поздравляю компанию «Азбука вкуса» с началом работы на этом историческом месте», — добавил градоначальник.

Собянин напомнил, что две недели назад он предложил московским рынкам и магазинам создать программы лояльности для местных жителей – предложить им скидки и промоакции. «Азбука вкуса» стала одной из первых сетей, которые откликнулись на этот призыв, и сегодня разрабатывает свою программу лояльности.

Как уточняется в сообщении, магазин «Азбука вкуса» в историческом помещении Смоленского гастронома был открыт в апреле 2018 года и стал 160-м магазином продуктовой сети в России. Всего в супермаркете продаются 17 тысяч видов товаров. Более 50% продукции – отечественного производства.

В материале также добавляется, что в последние годы крупные торговые сети начали обращать внимание на небольшие площади – порядка 150-200 квадратных метров, позволяющие открывать магазины у дома. Во-первых, ритейлеры ориентируются на состояние рынка недвижимости, на котором сейчас мало арендопригодных помещений площадью 1-1,5 тысячи квадратных метров. Во-вторых, они учитывают изменения в поведении покупателей, которые стали чаще пользоваться магазинами шаговой доступности.