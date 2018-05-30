РИАМО - 30 мая. На полигон ТБО «Алексинский карьер» в городском округе Клин в среду утром доставили большой высокотемпературный факел, в настоящее время ведется разгрузка оборудования и начинается его монтаж, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Факел фирмы «ЭКОКОМ» будет сжигать при температуре 1 тысяча – 1,2 тысячи градусов до 2,5 тысяч кубических метров свалочных газов в сутки. Эта немецкая технология высокотемпературного обезвреживания свалочных газов уже успешно опробована на других полигонах России, в том числе в «Кучино», - сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

По словам специалистов, монтаж оборудования может занять около недели. В первой декаде июня факел планируют запустить и вывести на проектную мощность.

Установка большого факела является составной частью системы активной дегазации полигона «Алексинский карьер». В настоящее время на полигоне установлен малый факел, пробурено и обвязано 20 скважин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.