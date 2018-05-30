РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В среду в микрорайоне Климовск Подольска на перекрестке улиц Симферопольская, Индустриальная и Заводская столкнулись две иномарки, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:00 на перекрестке улиц Симферопольская, Индустриальная и Заводская в микрорайоне Климовск. Сам момент ДТП я не видел. Но, когда проезжал мимо, увидел, что столкнулись автомобили Mazda и Lifan. Авария не сильная», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 14:00 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 500 метров.