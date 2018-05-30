РИАМО - 30 мая. В Зеленограде на козырьке дома обнаружили женщину с повреждениями, она была передана бригаде скорой помощи, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В 12:25 поступила заявка по адресу: Зеленоград, корпус 2039. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения поднялись на козырек и обнаружили, что там лежит женщина с повреждениями. В настоящее время она передана бригаде скорой медицинской помощи», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также на место происшествия прибывали сотрудники полиции.

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