РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 30 мая. Мамы из подмосковного Орехово-Зуева 1 июня смогут принять участие в соревнованиях по подготовке ребенка к летним каникулам, говорится в сообщении Государственной инспекции безопасности дорожного движения городского округа.

«В городском парке Орехово-Зуева в честь Дня защиты детей 1 июня с 14:00 до 15:00 пройдет соревнование среди мам «А твой ребенок готов к летним каникулам?». В программу соревнований войдет оказание первой медицинской помощи, проверка знаний об устройстве велосипеда, вождение велосипеда, билеты по ПДД по управлению велотранспортом», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, участвовать в соревновании смогут мамы с детьми от 5 до 15 лет. В качестве призов будут вручены световозвращающие элементы, а также сладкие подарки всем участникам и маленьким зрителям. Победителю достанется главный приз – билет на аттракцион в городском парке Орехово-Зуева.