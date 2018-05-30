РИАМО - 30 мая. Специалисты убрали дерево, которое упало на пути Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), движение было возобновлено, сообщается в Twitter-аккаунте ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Как уточняется в материале, дерево, упавшее из-за сильного ветра на путях Ярославского направления, успешно убрали.

«Движение в сторону Москвы с остановками на остановочных пунктах «Тайнинская», «Перловская», «Лось» возобновлено», – говорится в сообщении.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из‑за порывистого ветра. По прогнозам синоптиков, до 22 часов местами в городе ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду.