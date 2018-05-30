РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. Свыше 150 брошенных транспортных средств эвакуировали с улиц Красногорска с апреля прошлого года, сообщил «РИАМО в Красногорске» старший инспектор управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Красногорск Антон Киселев.

«В соответствии с решением совета депутатов о перемещении, хранении и утилизации брошенных разукомплектованных транспортных средств, с апреля 2017 года с улиц Красногорска за счет средств местного бюджета сотрудники МБУ «Красногорская городская служба» убрали более 150 бесхозяйных автомобилей. Свыше 450 автомобилей, портивших внешний вид округа и мешавших работе коммунальных служб, убрали и привели к нормативному состоянию их владельцы. Сотрудники администрации округа направили более 600 запросов в ГИБДД для установления владельцев», – сказал Киселев.

Он уточнил, что в муниципалитете работает комиссия по брошенным транспортным средствам, в состав которой входят представители администрации округа, Госадмтехнадзора, Красногорской городской службы, УМВД и других служб.

«По обращениям граждан, поступающим через портал «Добродел», напрямую в администрацию Красногорска или в Красногорскую городскую службу мы выезжаем к автомобилям с признаками разукомплектованности. На транспортное средство помещаем уведомление для владельца, что в двухнедельный срок он обязан убрать автомобиль или привести его в нормативное состояние. Если они этого не делают, то через две недели эвакуируем машину на спецстоянку, расположенную на улице Речной», – сказал Киселев.

Он уточнил, что работа эта направлена не только на улучшение внешнего вида горокруга Красногорск, но и для обеспечения безопасности детей, которые любят лазить по брошенным автомобилям, и для антитеррористической защищенности населения.