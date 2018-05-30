РИАМО - 30 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав российских регионов в сфере ЖКХ по результатам апреля, говорится в сообщении компании «Медиалогия».

«Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Сергей Цивилев (Кемеровская область), Дмитрий Азаров (Самарская область) и Сергей Аксенов (Крым)», — говорится в сообщении.

Так, СМИ сообщали о том, что Воробьев и Собянин подписали соглашение о совместной работе над улучшением качества питьевой воды. Также в СМИ сообщалось о старте месячника благоустройства в Московской области, церемониальный старт этому событию дал Воробьев. Также Воробьев сообщил, что областной субботник пройдет 21 апреля.

В десятку лидеров медиарейтинга также вошли Глеб Никитин (Нижегородская область), Игорь Руденя (Тверская область), Александр Бурков (Омская область), Андрей Травников (Новосибирская область) и Андрей Тарасенко (Приморский край).

Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей порядка 44,7 тысячи источников. Период исследования — апрель 2018 года. Список составлялся на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.