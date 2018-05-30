РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мая. Команда КВН «Сборная Технологического университета» из подмосковного Королева вышла в четвертьфинал региональной лиги КВН, сообщается на сайте лиги.

Игры 1/8 региональной Подмосковной лиги КВН состоялись в Центральном дворце культуры имени Михаила Калинина в Королеве 28 и 29 мая.

«По результатам второй 1/8 напрямую в четвертьфинал прошли команды: «Маме понравится» (Видное), «Почти Москва» (МГТУ имени Баумана, Москва), «Сборная Технологического университета» (Королев), «Алешка» (РГСУ, Москва) и «Очень сборная» (РЭУ имени Плеханова, Москва)», - говорится в сообщении.

Также в четвертьфинале сыграют команды «Егор Егорыч» (Егорьевск), «Улица Плеханова» (РЭУ имени Плеханова, Москва), «Сборная подъезда» (Луховицы), «МКАД» (МАДК имени Николаева, Москва), «Без понтов» (Жуковский), «Есть одно НО» (МГТУ имени Баумана, Москва), и сборная Государственного университета (Дубна).

Региональная Подмосковная лига КВН была создана в 1997 году, она является одной из самых сильных лиг Москвы и Подмосковья. В ней играют преимущественно те команды, игроки которых живут и учатся в Московской области. Игры Подмосковной лиги проходят в Центральном дворце культуры имени Михаила Калинина в Королеве.