РИАМО - 30 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении известной модели в соцсетях Киры Майер, которая применила насилие к сотруднику полиции, сообщается на ТамТам-канале Следственного комитета РФ.

Экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения.

«Кира Майер стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского», – говорится в сообщении.

Майер – популярная модель в соцсетях. Она была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГАИ отбыла пять суток административного ареста.