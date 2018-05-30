РИАМО - 30 мая. Жилой дом общей площадью 36,29 тысячи квадратных метров планируют достроить во II квартале этого года, сейчас ведутся отделочные работы и благоустройство территории, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку хода строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом на территории ЖК «Две столицы» в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне городского округа Химки. Проверка дома продлится до 31 мая. Планируемый срок завершения работ объекта – II квартал 2018 года», - говорится в сообщении.

Застройщиком объектов выступает ЗАО «АКСОН». Финансирование строительства происходит за счет средств инвестора.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы помещений, пуско-наладка оборудования, благоустройство территории. Возведение объекта в графике», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь здания жилого дома составляет 36,29 тысячи квадратных метров, в том числе площадь пристроенного детского сада – 1704 квадратных метра. Дом рассчитан на 476 квартир (50 студий, 219 однокомнатных, 140 двухкомнатных, 67 трехкомнатных). Площадь квартир составляет – более девяти тысяч квадратных метров. Детский сад рассчитан на 80 мест.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории предусмотрены парковочные места. На территории детского сада будут смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые и спортивные комплексы.