РИАМО – 30 мая. Минпромторг РФ и НТИ (национальная технологическая инициатива) «Автонет» опровергли информацию о создании аукционной платформы по перепродаже подержанных машин под контролем государства с последующим запретом на продажи машин из рук в руки, сообщает агентство «Прайм».

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Минпромторг России готовит проект закона о создании аукционной платформы для продажи подержанных автомобилей с целью «обеления» вторичного авторынка, который был оценен в 3 триллиона рублей за 2017 год. Автомобилисты, желающие продать машину, должны будут использовать электронную аукционную платформу (одну или несколько). С ее помощью подержанные автомобили перепродадут дилерам, а им, в свою очередь, придется получить госсертификат.

«Информация, изложенная в указанной статье, не соответствует действительности. Минпромторг не разрабатывает проект по введению обязательной «автоаукционной платформы». В рамках утвержденной правительством дорожной карты по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях «Автонет» предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс в ноябре 2018 года», — отметили в Минпромторге России.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о снятии административных барьеров, которые в настоящее время мешают юридическим лицам, в том числе автомобильным дилерам, легально участвовать в сделках по купле-продаже автомобилей с пробегом.

«О планах по обязательству автовладельцев продавать свои машины через единую систему речи не идет. Также не предполагается создание аукционной онлайн-платформы. При этом в рабочей группе («Автонет») подчеркивают, что министерство промышленности и торговли РФ может взаимодействовать с уже существующими онлайн-площадками», — пояснил представитель «Автонет».

В Минпромторге России также отметили, что вопрос о создании электронных площадок и других инструментов аукционной торговли автомобилями с пробегом участники рынка должны решать самостоятельно, необходимости осуществлять нормативное правовое регулирование в этой области нет. Законопроект не предусматривает установление обязанности для физических или юрлиц осуществлять какие-либо продажи через электронные аукционы.