РИАМО - 30 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях карточную игру Star Wars: Destiny.

Для участия в розыгрыше необходимо сделать репост конкурсного сообщения со страницы «РИАМО в Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте» и подписаться на новости сообщества.

Итоги розыгрыша редакция РИАМО подведет 9 июня. Победителя определит случай.

Счастливчикам достанутся три стартовых набора новой коллекционной карточной игры Star Wars: Destiny, которую выпустило издательство Hobby World.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.