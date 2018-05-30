РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 мая. Вспомогательный факел мощностью 1,5 тысячи кубометров в час устанавливают на полигоне ТБО «Кучино» в Балашихе в рамках рекультивации, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Сегодня утром (30 мая – ред.) на полигон «Кучино» привезли вспомогательный временный факел, разгрузили и приступили к его монтажу, который рабочие должны закончить до конца дня. На следующий день (31 мая - ред.) установку подключат к системе и начнут пусконаладочные работы», – сказал глава городского округа Сергей Юров.

Он добавил, что вспомогательный факел будет работать до конца сентября, пока на полигоне не установят второй постоянный высокотемпературный факел мощностью 2,5 тысяч кубометров в час, и который будет оборудован системой мониторинга выбросов свалочного газа.

Полигон ТБО «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Его рекультивация началась в марте 2018 года, в рамках которой построят систему сбора и очистки фильтрата – жидких стоков полигона, расширят систему дегазации до 112 скважин, сформируют устойчивые откосы полигона. Рекультивацию полигона «Кучино» завершат в 2019 году.