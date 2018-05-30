РИАМО - 30 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области с начала года устранили почти 900 нарушении на детских площадках в Подмосковье и выписали штрафов на сумму более 9 миллионов рублей, сообщила в среду журналистам руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Уже осмотрено с начала года 4165 детских площадок, исправлено 876 нарушении, за которые ответственные лица получили штрафы в размере более 9 миллионов рублей», - сказала Витушева.

Она отметила, что раньше жители Подмосковья чаще всего жаловались на состояние детской инфраструктуры и ее безопасность. В настоящее время жители просят улучшить качество имеющейся детской площадки.

«С начала года на почту Госадмтехнадзора поступило 237 обращений по детским площадкам, на портал «Добродел» - 4812», - добавила Витушева.