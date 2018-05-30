РИАМО - 30 мая. В ходе встречи с представителями бизнеса вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов отметил необходимость цифровизации услуг, предоставляемых министерствами предпринимателям региона, и отметил важность цифровизации для налаживания обратной связи при работе с представителями бизнеса.

В среду в доме правительства Московской области прошла рабочая встреча вице-губернатора Подмосковья Ильдара Габдрахманова с представителями бизнеса.

«Все должно быть в планшетах, все должно быть на компьютере. Цифровизация - это наше спасение, это повышение дисциплины. Я хочу, чтобы на примере квот сделали услугу цифровой. Сделайте так, чтобы заявители на получение квот на рабочую силу могли подавать эту заявку в электронном виде с максимально необходимым комплектом (документов - ред.), чтобы было видно прохождение и принятие решений», - сказал Габдрахманов.

Он отметил, что также для работы с представителями бизнеса важно наличие обратной связи.

«Обеспечить хорошую обратную связь очень трудно, когда количество заявителей исчисляется тысячами. Поэтому как нашей системе можно решить этот вопрос? Это только цифровизация», - добавил Габдрахманов.

Он подчеркнул, что после внедрения цифровизации у представителей бизнеса будет меньше претензий на предмет отклонения их заявок.

«Наша задача - максимально все услуги у каждого министерства, а их предостаточно, должны максимально оцифровать», - добавил Габдрахманов.