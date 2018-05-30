РИАМО - 30 мая. Участок улицы Большая Дмитровка в столице полностью перекроют 3 июня и 17 июля в связи с обустройством пресс-центра, открывающегося к чемпионату мира по футболу FIFA, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие в связи с организацией пресс-центра в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Закроют участок: улица Большая Дмитровка от улицы Охотный ряд до Георгиевского переулка 3 июня и 17 июля с 00:00 до 06:00 полностью», – говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».