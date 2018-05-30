РИАМО - 30 мая. Столичная полиция проверяет информацию о том, что мнимый сотрудник IT-отдела попытался выманить у фирмы 111 тысяч рублей за установку новой компьютерной программы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 29 мая в дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району города Москвы поступило заявление от заведующей коммерческой фирмы.

«Женщина попросила принять меры к неизвестному лицу, который в период времени с 15:30 по 18:20 мошенническим путем, представившись работником IT-отдела, под предлогом установки новой компьютерной программы попросил перевести денежные средства в размере 111 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному заявлению проводится проверка.