РИАМО - 30 мая. В Москве из-за ожидаемого усиления ветра дежурят около 1,5 тысяч спасателей и пожарных, а также 480 единиц техники, сообщил журналистам в среду журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по столице Андрей Мищенко.

«Пожарно-спасательный гарнизон Москвы функционирует в режиме повышенной готовности. В Москве на дежурстве в настоящий момент находятся около 1,5 тысяч столичных пожарных и спасателей, а также около 480 единиц спасательной техники в режиме постоянной готовности. В случае необходимости и ухудшения ситуации может быть задействован оперативный резерв», - сказал Мищенко.

Он добавил, что горожанам при сильном ветре, по возможности, необходимо находиться в капитальных строениях, на улицах следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из‑за порывистого ветра. По прогнозам синоптиков, до 22 часов местами в городе ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду.