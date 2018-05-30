РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мая. На Щелковском шоссе вблизи Балашихи грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, на данный момент шоссе частично перекрыли, сообщил исполняющий обязанности начальника территориального отдела по северной Балашихе администрации горокруга Сергей Кудрявцев.

По данным ГУП «Мосгортранс», водитель грузового автомобиля спровоцировал дорожную аварию с автобусом на Щелковском шоссе в Подмосковье, в ДТП травмы получили пять пассажиров общественного транспорта, трое из них – несовершеннолетние.

«На выезде из Балашихи в районе поселка Восточный частично перекрыли Щелковское шоссе из-за дорожно-транспортного происшествия. Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По предварительным данным, водитель грузовика уснул», – сказал Кудрявцев.

По его словам, в результате аварии пострадал только один из пассажиров автобуса, ему оказали первую помощь.