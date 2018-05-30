РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Подольский ансамбль народного танца «Рассвет» завоевал «Кубок прогресса» на открытом фестивале «Танцевальная круговерть» в Республике Беларусь, сообщается на сайте администрации городского округа.

Праздник народного танца — IV Региональный открытый фестиваль танца «Танцевальная круговерть» состоялся 27 мая в городе Гродно Республики Беларусь. Подольск представлял коллектив ансамбля народного танца «Рассвет» дома культуры «Металлург».

«В фестивале приняли участие 30 хореографических коллективов из Москвы, Московской области, Республики Польши и Республики Беларусь. По единодушному решению экспертной комиссии ансамбль «Рассвет» завоевал главный приз IV Регионального открытого фестиваля «Танцевальная круговерть» - «Кубок Прогресса». По словам членов жюри, ансамбль является образцом высокого уровня исполнительского мастерства, культуры и отношения к танцу», - говорится в сообщении.

Помимо этого, подольский ансамбль «Рассвет» был приглашен на праздник танца «Танцевальная круговерть на Августовском канале» в рамках XII Республиканского фестиваля национальных культур.