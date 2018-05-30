РИАМО - 30 мая. В Москве и Подмосковье на 31 мая объявили «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее на сайте сообщалось, что в Московском регионе 31 мая ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили во Владимирской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях.

В Костромской, Ярославской и Ивановской области объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра, а также заморозков.