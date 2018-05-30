РИАМО - 30 мая. Трамваи на маршрутах «Б» и 24 задерживаются в районе набережной Академика Туполева из-за падения дерева на линию электропередач, сообщил РИАМО представитель информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«На набережной Академика Туполева дерево упало на контактную сеть. Пустили трамваи «Б» и №24 в объезд этого участка – через Волочаевскую улицу. На набережной сейчас работают автобусы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте сейчас работают оперативные службы.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из‑за порывистого ветра. По прогнозам синоптиков, до 22 часов местами в городе ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду.

Горожан из-за ветра призвали быть особенно внимательными, автомобилистам посоветовали не пользоваться личными машинами.