РИАМО - 30 мая. На остановочном пункте «Чкаловская» Ярославского направления МЖД открыли две новые платформы с навесом, скамейками и энергосберегающим освещением, старые платформы демонтировали, говорится в сообщении пресс-службы Две новые платформы с навесом открыли на станции «Чкаловская» Ярославского направления МЖДмммммм.

«В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на остановочном пункте Чкаловская Ярославского направления Московской железной дороги для посадки и высадки пассажиров пригородных поездов открыли две новые платформы», - говорится в сообщении.

Старые платформы были полностью демонтированы. Железнодорожники построили новые платформы с навесом, защищающим пассажиров от осадков, для удобства маломобильных граждан уложили тактильную плитку и установили пандусы. Кроме того, платформы получили энергосберегающее освещение. Также для пассажиров, ожидающих пригородные поезда, на платформах установили скамейки.

Развитие радиальных направлений Мосузла, которое проводит компания «РЖД», направлено на повышение качества предоставляемых услуг в сфере пригородных железнодорожных перевозок, улучшение транспортной мобильности населения и укрепление транспортных связей Московской агломерации.