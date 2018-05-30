РИАМО - 30 мая. На северо-востоке и юго-западе Москвы утвердили по 34 стартовых площадки для возведения домов по программе реновации, эти округа стали лидерами по количеству таких площадок, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В СВАО и ЮЗАО подобраны по 34 стартовых площадки в каждом для проектирования и строительства домов, обеспечивающих волновое переселение участников программы реновации – это наибольшее количество «стартов»», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, за ними идут север Москвы, где утверждены 32 стартовых площадки, на востоке и юго-востоке – по 31. Далее в порядке убывания: ЮАО (28), ЗАО (25), СЗАО (11), ЦАО (6), ЗелАО (5) и ТиНАО (5).

Левкин отметил, что утвержденный список из 242 адресов – не окончательный, совместная работа префектур и горожан по поиску новых площадок продолжается.

«Масштабный проект, инициированный мэром Москвы Сергеем Собяниным в прошлом (2017 году – ред.) году, уже вошел в стадию практической реализации. На сегодняшний день город передал под заселение пять современных домов: на 5-й Парковой улице в Восточном административном округе, а также на проспекте Вернадского, Гжатской улице и улице Красных зорь в Западном административном округе», – пояснил Левкин.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей. Сейчас в рамках программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. Двадцать восемь из них в 2019 году могут быть готовы к заселению, и с этого фактически начнется подъем первой волны переселения.