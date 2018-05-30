РИАМО - 30 мая. Водитель грузового автомобиля спровоцировал дорожную аварию с автобусом на Щелковском шоссе в Подмосковье, в ДТП травмы получили пять пассажиров общественного транспорта, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«На Щелковском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и автобуса №716. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с городским транспортом. В результате случившегося в салоне автобуса травмы получили пять человек, из них трое – несовершеннолетние», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

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