РИАМО - 30 мая. Жилой комплекс, включающий в себя три жилых корпуса, в которых будет более тысячи квартир, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), торговый центр и подземный паркинг, появится в поселке Газопровод новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Сегодня на новых территориях ведется активное строительство жилых объектов комфорт-класса с продуманной до мельчайших деталей инфраструктурой. Так, на территории поселка Газопровод в новой Москве появится общественно-жилой комплекс, включающий в себя 3 корпуса переменной этажности, ДОУ, ФОК, торговый центр, а также подземный паркинг», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проекта во всех трех корпусах запланировано размещение 1 003 квартир различной площади и конфигурации. Их общая площадь с учетом летних помещений составит 53 638,7 квадратных метров. Двухуровневая подземная автостоянка будет объединять корпуса №№1, 2 в подземной части, а также ФОК.

Кроме того, проект предполагает строительство детского сада на 110 мест. Групповые ячейки ДОУ запроектированы отдельными блоками, в их составе предусмотрены раздевальные, групповые, спальные, туалетные и буфетные помещения. Раздевалки будут оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и обуви детей. Также запланировано размещение универсального зала для физкультурных и музыкальных занятий и помещение для кружков.

ФОК будет предназначен для проведения спортивно-тренировочных занятий. В его составе появится три зала для групповых занятий, помещение для индивидуальных занятий, медицинский кабинет, фито-бар, раздевалки для посетителей комплекса с саунами, оборудованные душевыми и санузлами.

В рамках благоустройства территории разместят детские и спортивные площадки, места для отдыха, отгородят территорию дошкольного образовательного учреждения с тремя групповыми площадками, оборудованными навесами и пешеходными зонами. Кроме того, запланирована установка малых архитектурных форм, разбивка газонов, высадка зеленых насаждений и устройство наружного освещения.