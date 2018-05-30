РИАМО - 30 мая. Кредиторов строительства ЖК «Царицыно» на юге столицы пригласили на собрание по поводу передачи объекта новому застройщику, мероприятие запланировано провести в середине июня, говорится в сообщении пресс-службы комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы.

«Участие дольщиков ЖК «Царицыно» в общем собрании кредиторов и собрании участников долевого строительства необходимо, чтобы объект был передан новому городскому застройщику для достройки», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Помимо этого, представитель бывшего застройщика (АО «МКХ») Денис Панченко объявил о проведении собрания кредиторов должника и собрания участников строительства, на котором поднимут вопрос о способах обеспечить финансирование процедуры банкротства, а также обсудят, как погашать текущие требования кредиторов.

«Для того, чтобы объект был передан новому застройщику, земельные участки должны быть размежеваны в соответствии с проектом планировки территории, что требует согласия всех дольщиков», – пояснил Тимофеев.

Собрание пройдет 15 и 16 июня по адресу: Москва, улица Литовский бульвар, дом 7 (большой зал). Для участия в собраниях граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители дольщиков – надлежаще оформленную доверенность.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. В январе 2017 года в отношении главы ОАО «МКХ» Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В апреле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал ОАО «МКХ» банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику – АО «Мосотделстрой №1». Городская компания уже направила в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ соответствующее обращение о передаче ей имущества и обязательств прежнего застройщика объекта.

Вместе с тем, мэр Москвы дал необходимые поручения об обеспечении АО «Мосотделстрой №1» финансированием. Механизм и размер финансирования на 2018-2020 годы уже определили.