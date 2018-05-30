РИАМО - 30 мая. Перенос единого дня голосования в России с сентября на другой месяц станет возможным не раньше 2019 года, сообщила журналистам в среду секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что единый день голосования необходимо перенести с начала сентября на конец октября в интересах граждан, уезжающих на дачи.

«Это не первая инициатива на рассмотрении, они будут множиться. Мы должны понимать, что сейчас практически уже стартует избирательная кампания. Изменения в этом году для этого единого дня (голосования - ред.), к сожалению, невозможны. Мы ожидали, сразу после окончания выборов президента был момент, когда это решение можно было принять. Но в тот момент законодатель не принял решение, поэтому все инициативы будут рассматриваться только применительно уже к следующему году», - сказала Гришина.

Она добавила, что октябрь и март являются более удобными месяцами, нежели сентябрь, когда для проведения выборов требуется большее количество организационных усилий.