Чемпионат мира по футболу 2018 открывается в Москве 14 июня и будет проходить в течение месяца в разных городах страны. В столице пройдет 12 матчей, включая церемонию открытия и финал. К мундиалю столичный департамент транспорта рекомендовал выучить английский язык таксистам, сотрудникам Московского метрополитена, инспекторам «дорожного патруля» ЦОДД и многим другим. Корреспонденты РИАМО решили провести эксперимент и проверить, смогут ли помочь иностранцам сотрудники подземки, полицейские и прохожие на улицах.

Условия и цели эксперимента

Мы решили проверить, способны ли объясниться с иностранными болельщиками, которые совсем скоро приедут в Москву на ЧМ-2018, сотрудники различных служб и рядовые москвичи. Для этого мы обращались к ним исключительно на английском.

Кассиров метро проверяли на станциях метро «Парк культуры», «Фрунзенская», «Воробьевы горы», «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Кузнецкий мост». Также пообщались с сотрудниками метрополитена на стойках информации на «Парке культуры», «Площади Революции», «Пушкинской» и «Баррикадной». Прохожих разных возрастов опрашивали на Комсомольском проспекте, Воробьевых горах и Большой Дмитровке, а сотрудников полиции – возле Красной площади.

Для чистоты эксперимента обращались к людям разных возрастов. При оценке ответов учитывали не только знание английского, но и готовность москвичей помочь.

Метро

Эксперимент начался на станции метро «Парк культуры». В кассах на Кольцевой линии оказались две дамы пожилого возраста.

- Hello, how much does one ticket cost?

- Чего «мач»? Не знаю.

- And do you have any travel cards?

- «Тройка» нужна? Не, не понимаю.

Мы решили не отчаиваться и обратиться к стойке информации, которая на «Парке культуры» - кольцевой располагается за турникетами. Сотрудниками оказались молодые люди, у которых мы спросили, где купить проездной на метро и как лучше добраться до Храма Христа Спасителя.

- We would like to buy a travel card for one month. Do you have travel cards like this?

- No, we don’t buy it….we don’t have it.

- Ok, sorry. And how can we find temple of Christ the Savior?

-You should use metro, red line. You need Kropotkinskaya station, one station from here.

- But we would like to walk there. Is it possible?

- Yes, you need to walk Ostozenka Street up to the end. Then you will see the temple on the right side. Ostozenka starts on the opposite side of Sadovoe ring.

Нам объяснили, как дойти до Храма Христа Спасителя и уточнили, что это займет 20 минут, но не сказали, где купить проездные билеты на общественный транспорт.

Следующим местом проверки стала станция метро «Фрунзенская». Здесь мы попросили кассира пополнить «Тройку» на месяц. За стеклом оказалась женщина среднего возраста, которая на хорошем английском уточнила, на сколько дней нам нужен проездной, а затем без лишних вопросов пополнила баланс карты и сказала спасибо.

От «Фрунзенской» мы решили доехать до «Воробьевых гор», где в дни матчей будет больше всего туристов, надеясь, что здесь нам точно все разъяснят.

- How much should we pay for week tickets?

- ...

- What travel card or season ticket would you recommend?

- …

Возможно, в период ЧМ-2018 здесь и будут работать англоязычные волонтеры, но пока пожилая кассир лишь молча улыбалась, глядя на нас.

На центральных станциях метро ситуация со знанием английского языка тоже неоднозначная. В кассе на «Кузнецком мосту» кассир метро снова пожимала плечами:

- How much should we pay for week tickets? - English no fifty-fifty.

На «Охотном ряду» и «Площади Революции» вопрос про проездной билет на неделю не вызвал ступора у возрастных кассиров. Нам детально объяснили, какие варианты билетов существуют. На «Охотном ряду» кассир переспросила «Seven days, да?» и показала цену на калькуляторе – 810 рублей.

На контрасте с кассами выделяются стойки информации в метро, особенно около Красной площади. На «Площади Революции» сотрудник «Information» нам рассказал, как добраться до Пушкинского музея, уточнив, какой именно Пушкинский нам нужен, и стал объяснять, как доехать на метро. Когда мы сказали, что хотим дойти пешком, он объяснил, что нужно идти по Моховой, пока мы не увидим большую церковь (ХХС), и затем повернуть направо. Кроме того, он показала маршрут на карте и распечатал его.

На стойках информации станций метро «Пушкинская» и «Баррикадная» нам тоже все подробно рассказали. На «Пушкинской» мы спрашивали, как доехать до Арбата, и девушка сказала, сколько станций нужно проехать. На «Баррикадной» мы поинтересовались, как пройти в зоопарк, и сотрудник ответил, что это проще простого – жестом показал в окно в направлении зоопарка.

Прохожие

Если обращаться на английском к случайным прохожим на улицах, то шансов, что вас поймут, гораздо больше, чем в кассах метро. Из 15-ти опрошенных от нас отмахнулись только трое – мужчина в форме средних лет и женщина бальзаковского возраста на Комсомольском проспекте, а также девушка на Большой Дмитровке.

Первый мужчина, встретившийся на Комсомольском проспекте, у которого мы спросили «How can we get to the Moscow State University», не знал английского языка, но жестами объяснил, как дойти до метро «Фрунзенская» и оттуда доехать до станции метро «Университет».

С молодежью оказалось легче. Пока шли до метро «Фрунзенская», молодой человек детально объяснил, как доехать до МГУ – назвал все станции, которые мы должны проехать.

На вопрос о том, как попасть в Парк Горького, парень из Швеции, хоть и плохо говорил по-английски, рассказал нам, что «Парк культуры» – это станция метро, а парк, который нам нужен – это парк Горького, и находится он через мост. Две девушки на хорошем английском сказали, что нужно идти в другую сторону и затем направо через мост.

Возле «Фрунзенской» мы решили еще раз спросить про Парк Горького у офисных работников.

Они нам ответили на смеси русского и английского: «Оne station». – «By feet», – уточнили мы. – «Twenty minutеs».

Если кассиры на станции метро «Воробьевы горы» нам не помогли купить билет, то прохожие у «Лужников» объяснили, как попасть на смотровую площадку Воробьевых гор, пусть и на языке жестов. Женщина, которая фотографировала сына у каждого объекта ЧМ-2018, указала на метро, и сказала, что нам нужна «next station».

В это время к нам подошел студент с вопросом «Сan I help you?», и стал подробно объяснять, что на смотровую можно попасть, поднявшись вверх по Воробьевым горам, но забыл, как будет лестница по-английски. Когда же мы направились к метро, он нас догнал и предложил отвести на смотровую площадку, так как идет туда с друзьями. Нам пришлось отказаться и поблагодарить за гостеприимство.

Еще один помощник – мужчина в деловом костюме, подсказал неправильно: «Two station до «Воробьевых гор».

Остальных прохожих мы опрашивали рядом с Красной площадью. Две девушки на хорошем английском рассказали, как пройти к Лубянской площади: «Go straight, turn left». А молодой человек жестами объяснил, где находится Красная площадь и предложил отвести туда, но мы по понятным причинам отказались.

Полиция

Чтобы пообщаться с полицейскими, мы отправились на площадь Революции, в Александровский сад и на Никольскую улицу. Первую группу патрульных мы встретили на площади Революции и спросили на английском, как пройти к Большому театру. Активнее всего оказалась девушка в форме, которая на русско-английском стала объяснять: «Straight, потом left, и в арку», указав направление жестами.

Возле входа на Красную площадь мы встретили еще одну группу полицейских, которые были немногословны и показали, как дойти до Большого театра: «There… on the left».

За полчаса возле Красной площади туристическую полицию мы встретили только один раз, но это было самое детальное объяснение маршрута из всего эксперимента, а не просто «Go straight on the left». Сотрудник полиции практически без акцента рассказал нам, как пройти к театру и в конце пожелал удачи.

Намного хуже говорят по-английски сотрудники службы безопасности метро. На станции «Воробьевы горы» мы спросили у полицейского, как пройти к «Лужникам», однако он никак не отреагировал, а сотрудник метро у турникета стал нам показывать на карте, как пройти в «Лужникам» и даже вышел с нами на улицу, чтобы показать направление.

Еще хуже полицейские отнеслись к нашим вопросам на станции метро «Охотный ряд», когда мы поинтересовались, как пройти к Пушкинскому музею. Сотрудник полиции указал нам на надпись WAY OUT на полу и не захотел с нами разговаривать.

Выводы

Эксперимент показал, что туристам в Москве проще всего обращаться на английском к прохожим. Из 15 горожан только трое отказались общаться, остальные жители Москвы были настроены дружелюбно и пытались объяснить дорогу, даже если не знали английского. При этом два человека из 15-ти предложили лично проводить до места, которое мы искали. Некоторые горожане подходили сами, когда слышали вопросы на английском, предлагали помощь и вели себя, как russian friendly.

Купить билет в кассах метро без знания русского окажется непростой задачей. Большинство кассиров на вопрос «How much does one ticket cost?» отвечали молчанием. Близость к центру и стадиону еще не гарантия того, что в кассах смогут пообщаться по-английски и объяснить, какой билет выгоднее купить. Беспроигрышный вариант – обратиться к стойкам информации, которые есть на 12-ти центральных станциях метро. Их сотрудники владеют английским языком на базовом уровне и могут даже распечатать карту.

Обращаться к сотрудникам полиции за помощью на английском тоже имеет смысл. Вам повезло, если встретятся сотрудники туристической полиции, которые владеют английским в совершенстве. Но даже если это обычные патрульные, которые не знают английского языка, то, скорее всего, они жестами покажут направление.

