РИАМО - 30 мая. Меру пресечения изберут в Москве для мужчины, которого обвиняют в убийстве женщины на юго-западе столицы, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сказала Иванова.

По данным следствия, вечером 28 мая в квартире жилого дома по Нахимовскому проспекту в городе Москве было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с множественными рваными ранами лица и головы.

Благодаря грамотно спланированной работе следователей и сотрудников полиции в этот же день был установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления сожитель потерпевшей. Им оказался 48-летний житель столицы.

В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что в ходе конфликта с потерпевшей, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он нанес ей множественные удары металлическим прутом в область лица и головы.