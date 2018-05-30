РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на улице Симферопольская начали строительство магазина, в ходе которого обустроят заезд и выезд, а также сделают парковку, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Симферопольская у дома №37 начались работы по строительству магазина. Проект представляет из себя одноэтажное здание, общая площадь которого составит 1 372 квадратных метра», - говорится в сообщении.

В рамках строительства проведут работы по обустройству одного заезда с выездом на Старосимферопольское шоссе шириной шесть метров, а также обустроят парковку для автомобилей.