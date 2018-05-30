РИАМО - 30 мая. Ярко-красные турникеты с надписью Free ride и символикой чемпионата мира по футболу - 2018 появились в вестибюле станций «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий Московского метрополитена и «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Здесь бесплатный проход только для болельщиков чемпионата мира по футболу либо в дни матчей, либо в дни их поездок на поезде. По валидатору остальные пассажиры метро могут пройти по обычным билетам «Тройка», «Единый» и так далее», - сказал РИАМО контролер столичной подземки.

По его словам, для бесплатного проезда пассажиру-болельщику будет необходимо иметь при себе FAN-ID (паспорт болельщика), билет на матч ЧМ-2018 либо билет на поезд в один из городов-участников мундиаля.

«В ближайшее время похожим образом будут оформлены турникеты, предназначенные для прохода болельщиков, и на ряде других станций, наиболее востребованных у гостей чемпионата мира. Во время Кубка конфедераций в метрополитене также был организован бесплатный проезд для болельщиков», - сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Московского метрополитена.

Он подтвердил, что турникеты предназначены для бесплатного прохода болельщиков в дни проведения матчей.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».