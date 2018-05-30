РИАМО - 30 мая. Пассажиров наземного городского транспорта Москвы, а также столичной подземки и пригородных электричек призвали соблюдать осторожность при порывистом ветре, который ожидается в столице в среду.

«Уважаемые пассажиры! Метеобюро Москвы прогнозирует сегодня резкое усиление ветра до 20 метров в секунду в ближайшие два часа. Будьте внимательны и осторожны», - сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

С аналогичным призывом к пассажирам общественного транспорта столицы обратился «Мосгортранс‏».

«Будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны! Обходите деревья, шаткие конструкции и все это. Берегите себя!» - отмечается в Twitter-аккаунте предприятия.

Кроме того, к аккуратности в ветреную погоду москвичей призвали в микроблогах Центральной ППК и комплекса городского хозяйства Москвы‏.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из‑за порывистого ветра. По прогнозам синоптиков, до 22 часов местами в городе ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду.