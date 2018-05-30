РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Двух женщин с ранениями и травмами доставили вертолетом санавиации в больницу подмосковного Подольска, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«Из деревни Шарапово (городской округ Чехов) в больницу Подольска на вертолете санавиации 29 мая доставили 47-летнюю женщину, которая в ДТП («Газель» столкнулась с УАЗом) получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, перелом костей таза, закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом правого предплечья», - говорится в сообщении.

Также из Пущина в Подольск госпитализировали 40-летнюю женщину с открытым проникающим ранением спинно-мозгового канала на уровне третьего грудного позвонка, внешним параличом.

В этот же день в Красногорске в ДТП на трассе М-9 18-летний юноша получил ранения - открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый линейный перелом затылочной кости, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких, переломы костей таза, рваные раны, ссадины. На вертолете санавиации его срочно доставили в больницу Воскресенска.

Из поселка Шаховское в Волоколамск доставили шестерых пострадавших в ДТП в районе деревни Городино, из них двое - дети. Из Волоколамска вертолет забрал 3-летнего мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени, подкожной гематомой лобной области. Ребенок доставлен в Москву.