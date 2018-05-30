РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. На пешеходной зоне на улице 50-летия ВЛКСМ в Подольске могут появиться велодорожки, фонтан, информационные стенды по аналогии с московским Арбатом, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В администрации горокруга Подольск 29 мая состоялось заседание архитектурно-художественного совета, на котором обсудили концепцию благоустройства пешеходной зоны на улице 50-летия ВЛКСМ. Разработчики рассказали об основных планировочных решениях территории.

«Члены архитектурно-художественного совета рекомендовали детально проработать проезд на автомойку, расположенную в непосредственной близости к пешеходной зоне, а также организовать пешеходный переход на данном отрезке. Также они предложили организовать специальные места для размещения художников с картинами, творческих исполнителей, по аналогии с московским Арбатом, информационные стенды с обновляемым контентом. Прорабатывается возможность светового оформления с проекцией на гаражный комплекс, а также другие варианты освещения прогулочной зоны», – говорится в сообщении.

Так как жители близлежащих домов высказались против строительства дороги на этой улице, концепция выстроена так, чтобы люди всех возрастов смогли проводить на улице свой досуг. Для этого предусмотрены игровые площадки, малые архитектурные формы, велодорожки, фонтан, места для размещения торговых павильонов, дополнительные парковочные места. Пешеходную зону украсит скульптурная композиция.

«Эта улица (улица 50-летия ВЛКСМ – ред.) должна стать центром притяжения не только жителей соседних домов, но всех горожан и гостей Подольска. С этой целью необходимо найти такие элементы и разместить здесь такие объекты, которые могли бы заинтересовать, привлечь внимание. Перед нами стоит задача сделать современное, красивое и уютное место отдыха, чтобы сюда хотелось почаще приходить почаще», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский.