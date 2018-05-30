РИАМО - 30 мая. По итогам завершившихся праймериз кандидатом в мэры Москвы от «Яблока» может стать глава Тверского муниципального округа столицы Яков Якубович, согласно данным экзит-пола, экс-лидер «Яблока» Сергей Митрохин стал вторым, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Яблоко» завершило вчера предварительное голосование, которое шло три дня (с 27 по 29 мая). По итогам праймериз партия определит своего кандидата для выдвижения в мэры Москвы на выборах, намеченных на 9 сентября», — говорится в материале.

По данным экзит-пола, в тройку лидеров вошли глава муниципального округа Тверской Яков Якубович (22,7%), экс-лидер «Яблока» Сергей Митрохин, возглавляющий московское отделение партии (19,5%), и глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев (17,4%).

«Праймериз, к участию в которых был допущен 21 кандидат, «яблочники» задумали как рейтинговое голосование. Каждый выборщик вправе был отметить в бюллетене трех наиболее понравившихся кандидатов, закрепив за каждым первые три места, за каждое из которых кандидату насчитывались баллы от одного до трех соответственно. Победителем станет кандидат, который получит более 50% всех баллов, собранных тройкой кандидатов», — добавляется в статье.

Если победных баллов не соберет никто, будет объявлен второй тур, который пройдет не позже чем через три дня.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования - 9 сентября. На своем ближайшем заседании Мосгордума рассмотрит проект соответствующего постановления.

О своем намерении участвовать в выборах мэра столицы 2018 года уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин. КПРФ планирует выдвинуть в мэры бывшего депутата Госдумы и Мосгордумы Вадима Кумина.

Также о решении баллотироваться на пост мэра Москвы объявил действующий глава столицы Сергей Собянин.