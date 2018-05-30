РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В подмосковном Подольске в среду открылся чемпионат по банному мастерству «Красная жара», жюри среди 12 претендентов выберет лучшего банщика Центрального федерального округа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В банно‑оздоровительном комплексе «Бани Алексеева» Подольска в среду утром открылся чемпионат Центрального федерального округа по банному мастерству «Красная жара». Всего за звание лучшего банщика борются 12 человек, которым предстоит рассказать о себе, своей технике и продемонстрировать мастерство.

«В Подольске подобный чемпионат («Красная жара» – ред.) проводится впервые, а победитель будет представлять Центральный федеральный округ уже на всероссийском чемпионате банщиков, который пройдет летом. Начались соревнования в 9:00 (30 мая – ред.) с жеребьевки. Каждому участнику дается около 20 минут на презентацию, после чего им нужно будет показать свои умения в парной. Члены жюри следят за процессом по видеотрансляции», – сказал один из организаторов мероприятия.

Он отметил, что Подольск на чемпионате представляет сотрудник банно‑оздоровительного комплекса «Бани Алексеева» Григорий Шевченко, который является бронзовым призером состязаний по Москве и Подмосковью. В турнире также участвуют женщины.

После выступления всех конкурсантов члены жюри выберут победителя и призеров чемпионата. Торжественное награждение состоится в 17:00-18:00.

Состязания направлены на пропаганду здорового образа жизни, возрождение национальной культуры, сохранение семейных ценностей. Организатором мероприятия выступает Национальная федерация специалистов банного парения.