РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мая. Исполняющий обязанности начальника отдела национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Денис Медведев 1 июня проведет личный прием жителей Королева, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

«Первого июня исполняющий обязанности начальника отдела национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Денис Медведев проведет личный прием. Денис Геннадьевич ответит на все вопросы жителей нашего города, относящиеся к компетенции органов внутренних дел. Прием продлится два часа – с 16:00 до 18:00», – сказала Еруновская.

Прием состоится в здании УМВД России по Королеву по адресу: проспект Королева, дом №6Д. Чтобы посетить прием, необходимо записаться по телефонам: 8(495)511-51-00 и 8(495)511-36-52.