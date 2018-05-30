РИАМО - 30 мая. Показатель заболеваемости корью среди детей в России в первом квартале этого года вырос в 27,5 раз, большинство случаев пришлось на Москву и Подмосковье, пишет в среду газета «Известия».

«В России в первом квартале этого года корью заразились 843 человека (в прошлом году — 43). Среди всего населения заболеваемость выросла в 19,5 раз, а среди детей до 17 лет – в 27,5 раз, следует из данных Роспотребнадзора», - говорится в статье.

Заболеваемость корью росла и в 2017 году, но темпы были не такими впечатляющими, как сейчас. За весь прошлый год служба зафиксировала 721 случай, что в четыре раза больше, чем в 2016 году (178 случаев).

«В первом квартале 2018 года в РФ более 80% случаев заболеваний корью пришлись на январь, на Московский регион. На сегодняшний день все меры приняты», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Рост заболеваемости в службе объяснили неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в ряде стран Европейского региона. Исследования показали, что некоторые варианты вируса кори были завезены в Россию с Украины, из Турции, Индонезии, Бангладеш, Италии, Германии, Латвии, Малайзии, Таджикистана, Узбекистана, Таиланда и Киргизии.

Газета отмечает, что распространению инфекции способствовало несколько факторов. Это наличие «неиммунных к кори людей» (в первую очередь это те, кому не сделали прививку), ситуации, когда врачи пропустили или поздно выявили первые случаи заболеваний, неполное и позднее проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, прежде всего иммунизации.

Корь — самое заразное инфекционное заболевание, не считая натуральной оспы. Специфической противовирусной терапии кори не существует. Заболевший получает лекарства, которые помогают справиться с последствиями воздействия вируса на организм. Единственный эффективный метод профилактики — это иммунизация.