РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мая. В День защиты детей в подмосковном Королеве состоятся открытые мастер-классы в танцевальной студии-школе Аллы Духовой Todes, сообщается в аккаунте администрации города в Instagram.

Мастер-классы пройдут по адресу: улица Фрунзе, дом №1В. Они начнутся в 12:00.

«Первого июня юные королевцы смогут потанцевать вместе с профессиональными танцорами коллектива на пробном занятии и окунуться в невероятную атмосферу. В этот же день артист театра Todes Владимир Шапкин даст всем желающим эксклюзивный мастер-класс, посвященный стилю Майкла Джексона», - говорится в сообщении.

Подробную информацию о мероприятии жители города могут получить по телефону 8(916)987-03-24.