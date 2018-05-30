РИАМО - 30 мая. Двоих человек задержали по подозрению в краже из гаража на юго-востоке Москвы одежды стоимостью 1,8 миллиона рублей, которая предназначалась для продажи, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 25 мая от индивидуального предпринимателя в полицию поступило заявление о том, что в период с 17 по 25 мая на улице Краснодарской, 66 неизвестный срезал замок и проник в гаражный бокс, который используется под склад. Затем вор тайно похитил из гаража принадлежащий ИП товар (одежду) на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

«Двадцать восьмого мая в 21:30 по адресу: улица Краснодарская, дом 57, корпус 2, сотрудниками отдела угрозыска задержаны двое человек, которые изобличены в совершении данного преступления», - сказал собеседник агентства.

Следователем возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ – кража, добавил он.