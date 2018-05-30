РИАМО - 30 мая. Полиция Московской области разыскивает преступников, которые проникли ночью в частный дом в Рузском округе и угрожая хозяйке похитили деньги и имущество на 425 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«В дежурную часть ОМВД обратилась женщина 1963 года рождения с сообщением о том, что двое неизвестных в масках, путем отжатия пластикового окна на первом этаже проникли в ее дом в Рузском городском округе, угрожая ей физической расправой, открыто похитили 115 тысяч рублей, фотоаппарат и ювелирные изделия. Сумма ущерба - 425 тысяч рублей», – сказал сотрудник.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.