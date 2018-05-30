РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из частных домов на улице Беляковская в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В среду (30 мая - ред.) в 3:05 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Подольск, улица Беляковская, дом №8А. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 8:34», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара приняли участие 15 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет.